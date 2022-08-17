Оперштаб сообщил о госпитализации с COVID-19 более трех тысяч человек в РФ

Всего за сутки выявили более 33 тысяч новых случаев, умерли 63 человека.

© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили о том, что за последние сутки с COVID-19 были госпитализированы более 3 000 россиян. В 39 регионах России число госпитализаций возросло, еще в 42 регионах - снизилось. В нескольких регионах показатели не изменились.

Также оперштаб указал, что количество новых случаев заболевания вирусом превысило 33 тысячи за сутки, умерли 63 человека.

В понедельник стало известно о том, что число госпитализаций с COVID-19 снизилось на 11,7% за сутки, а также увеличилось число выздоровевших в некоторых регионах. В других регионах оно осталось неизменным.

Ранее сообщалось, что в России пятый день подряд выявляют более 20 тысяч больных коронавирусом. Это антирекорд по заболеваемости с 21 марта. Число летальных исходов у заболевших также увеличилось.