Число госпитализаций с COVID-19 в РФ снизилось на 11,7% за сутки

Также увеличилось число выздоровевших - на 3,1 больше чем 14 августа.

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В России за сутки был госпитализирован 1 581 человек с заражением коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за сутки показатель снизился на 11,7%.

«Увеличение количества госпитализаций отмечено в 24 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах РФ», - говорится в сообщении оперштаба.

Всего за сутки было выявлено 25 273 случая заражения COVID-19. Выздоровели за сутки 15 410 человек - на 3,1% больше в сравнении с предыдущим днем.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что защищающая от новых вариантов «омикрона» вакцина не нова - она создана на платформе «Спутника V». В центре создали вакцину, содержащую последовательность из «дельты» и «омикрона», - она, как предполагается, будет хорошо защищать от этих штаммов, а также варианта ВА.5.