В России пятый день подряд выявляют более 20 тысяч больных COVID-19

На этой неделе в России был зафиксирован антирекорд по количеству выявленных больных с 21 марта

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В России пятый день подряд выявляют боле 20 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, число подтвержденных случаев заболевания за сутки увеличилось на 28 982, летальных исходов из-за ковида - на 54. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 942 против 16 874 днем ранее.

В минувшую пятницу в России был зафиксирован антирекорд с 21 марта. Врачи выявили коронавирус у 27 810 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Российской Федерации выявили шесть случаев «дельтакрона» - нового штамма инфекции. Как сообщило ведомство, все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.