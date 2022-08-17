Россия победила в Индивидуальной гонке экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона»

В этот раз друг другу противостояли экипажи из России на красном танке, из Белоруссии на желтом танке, из Китая на синем танке, а также из Киргизии на зеленом танке.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Россия победила в Индивидуальной гонке экипажей первого дивизиона конкурса Армейских международных игр - 2022 «Танковый биатлон». Сам конкурс проходит на полигоне Алабино в Подмосковье.

Стоит отметить, что результаты теоретически еще могут измениться в результате заседания судей конкурса, если будет принято соответствующее решение.

В этот раз друг другу противостояли экипажи из России на красном танке, из Белоруссии на желтом танке, из Китая на синем танке, а также из Киргизии на зеленом танке.

Всего же по двум дивизионам во всем «Танковом биатлоне» этого года участвует 21 команда из разных стран.

Также Россия победила в первый день конкурса «Снайперский рубеж» в Венесуэле.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов