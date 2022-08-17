Армия Армия Армия

Тропическая меткость: РФ победила в первый день конкурса «Снайперский рубеж» в Венесуэле

Виктория Косогляденко
08:40 17.08.2022
Ключом к успеху россиян стала оперативность - не тратя время, снайперы сразу, как только начался отчет, приступили к поиску мишеней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Конкурс АрМИ «Снайперский рубеж» в 2022 году проходит в Венесуэле. Военнослужащие выполняют первые упражнения. Пальмовые аллеи, тропические заросли - именно такими нам представляются курорты Карибского моря. Но, как оказалось, военные полигоны здесь выглядят так же.

Военная техника здесь припаркована прямо под пальмами. Например, на мощном супервездеходе передвигается группа, отвечающая за мишени, которые расставлены так, что подобраться порой непросто - можно увязнуть. Но, когда мишени выставлены на нужном удалении, их уже берут на прицел с главного участка полигона. Тот самый снайперский рубеж, откуда стрелки ведут огонь.

Стреляют все из одного положения - упор лежа. Сначала нужно обнаружить замаскированную мишень, на это дается минута времени. Когда цель найдена - есть три попытки ее поразить. Кому-то удается с первого выстрела, некоторые за отведенные 60 секунд так и не понимают, куда целиться.

Оба упражнения первого этапа лучше всех выполнила сборная России, за которой следующими стали Мьянма и Узбекистан. Ключом к успеху россиян стала оперативность - не тратя попусту время, стрелки сразу, как только начался отчет, приступили к поиску мишеней.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:15 Армия
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
05:20 Армия
Видео
Форсируя водную гладь: как проходит «Инженерная формула» на полигоне Волжский
05:10 Армия
Видео
«Наш паек самый продуктивный»: Дмитрий Булгаков ответил на вопрос о питании участников СВО
00:53 Армия
Видео
Мастерство владения пулеметом показали участники «Полярной звезды» АрМИ-2022 в Белоруссии
23:22 Армия
Видео
С ходу в лидеры: военнослужащие РФ выполнили стрельбу по плавающей мине на «Кубке моря» АрМИ-2022
Популярное
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.