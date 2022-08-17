Тропическая меткость: РФ победила в первый день конкурса «Снайперский рубеж» в Венесуэле

Ключом к успеху россиян стала оперативность - не тратя время, снайперы сразу, как только начался отчет, приступили к поиску мишеней.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Конкурс АрМИ «Снайперский рубеж» в 2022 году проходит в Венесуэле. Военнослужащие выполняют первые упражнения. Пальмовые аллеи, тропические заросли - именно такими нам представляются курорты Карибского моря. Но, как оказалось, военные полигоны здесь выглядят так же.

Военная техника здесь припаркована прямо под пальмами. Например, на мощном супервездеходе передвигается группа, отвечающая за мишени, которые расставлены так, что подобраться порой непросто - можно увязнуть. Но, когда мишени выставлены на нужном удалении, их уже берут на прицел с главного участка полигона. Тот самый снайперский рубеж, откуда стрелки ведут огонь.

Стреляют все из одного положения - упор лежа. Сначала нужно обнаружить замаскированную мишень, на это дается минута времени. Когда цель найдена - есть три попытки ее поразить. Кому-то удается с первого выстрела, некоторые за отведенные 60 секунд так и не понимают, куда целиться.

Оба упражнения первого этапа лучше всех выполнила сборная России, за которой следующими стали Мьянма и Узбекистан. Ключом к успеху россиян стала оперативность - не тратя попусту время, стрелки сразу, как только начался отчет, приступили к поиску мишеней.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов