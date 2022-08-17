Завершилась Индивидуальная гонка экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона»
Завершилась Индивидуальная гонка экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона» в подмосковном Алабино.
В этой гонке соревновались экипажи из Китая (на синем танке), Белоруссии (на желтом танке), России (красный танк) и Киргизии (зеленый танк).
Всего в «Танковом биатлоне» 2022 года участвует 21 команда. Они разбиты на два дивизиона по итогам выступления прошлого года.
Первый дивизион представлен Россией, Китаем, Азербайджаном, Белоруссией, Вьетнамом, Венесуэлой, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Монголией. Во второй вошли Абзахия, Армения, Зимбабве, Иран, Лаос, Мали, Мьянма, Сирия, Судан, Таджикистан и Южная Осетия.
Ранее сообщалось, что Россия победила в соревнованиях первого дня в конкурсе «Снайперский рубеж» в Венесуэле.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов