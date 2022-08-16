В МО РФ сообщили об уничтожении более 50 националистов в районе Артемовска ДНР

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили более 50 националистов в районе Артемовска ДНР сосредоточенным огневым ударом по позициям 72-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков..

«В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники. После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска, военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции», - заявил представитель МО РФ.

В Министерстве обороны РФ добавили, что южнее Артемовска Донецкой Народной Республики на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50-ти противотанковых мин французского производства EMP F2.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом. Кроме того, в Херсонской области ударом высокоточного оружия было уничтожено около 160 украинских националистов, добавили в ведомстве.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов