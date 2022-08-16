Силы ВС РФ и ЛДНР вскрыли факты нарушения Женевской конвенции киевским режимом и западными спонсорами

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

В Министерстве обороны России заявили о вскрытии фактов нарушения Женевской конвенции киевским режимом и его западными спонсорами. По данным ведомства, это удалось сделать в результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе Артемовска в ДНР, где были уничтожены более 50 националистов и 6 единиц военной техники.

Как сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, факты нарушения конвенции были выявлены после отступления националистов с занимаемых позиций. Так, 14 августа южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2.

Данные мины, после установки в боевое положение, невозможно извлечь или обезвредить, поэтому их применение прямо нарушает требования второго Протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 г.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов