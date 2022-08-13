В стране и мире Россияне с шенгеном не смогут попасть в Эстонию с 18 августа Ян Брацкий Исключения сделаны только для гуманитарных визитов, сотрудников дипслужб и близких родственников эстонских граждан. © Фото: Сергей Степанов, РИА Новости Читайте нас на: Правительство Эстонии утвердило запрет на посещение страны россиянами, которым официальный Таллин ранее сам выдал шенгенскую визу. Запрет начнет действовать с 18 августа. Ранее глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин закрывает границу для россиян, которым эстонские власти ранее выдали шенгенскую визу. Исключения сделали только для гуманитарных визитов, сотрудников дипслужб и близких родственников эстонских граждан. Депутат Европарламента Яна Тоом решение властей Эстонии назвала абсурдным, так как выданные Эстонией визы действительны в других странах Шенгенской зоны, а разрешения на въезд от других входящих в нее государств Таллин игнорировать не вправе. По ее мнению, идея изолировать российских туристов вряд ли будет безоговорочно поддержана в Совете ЕС, так как она не способствует деэскалации ситуации на Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика