Эстония возобновила работу пропускного пункта на границе с Россией в Нарве

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Эстонские пограничники открыли границу с Россией в Нарве и возобновили пропуск через пограничный переход Нарва - Ивангород после 6-часового перерыва. Пауза в работе пункта пропуска возникла из-за регламентных работ на сервере пограничной службы Эстонии.

«Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме», - сообщил Telegram-канал Федеральной таможенной службы России.

Граница России с Эстонией в Нарве оказалась под замком в восемь утра 16 августа по инициативе эстонской стороны. Причиной закрытия пункта пропуска стала необходимость обновления программного обеспечения без четкого графика срока окончания работ.

«С 8.00 16 августа на неопределенный срок закрыто перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород - Нарва (МАПП Ивангород). По информации эстонской стороны въезд и выезд грузовых и легковых транспортных средств, а также физических лиц связаны с обновлением программных средств сопредельной стороны», - процитировало заявление эстонских коллег ФТС России.

Решение обгрейдить программное обеспечение основного пункта пропуска на границе с Россией совпало с растущей напряженностью российско-эстонских отношений в связи с демонтажем танка-памятника Т-34 в Нарве и отменой виз россиянам. Эстония приняла решение убрать из публичных мест все советские военные памятники, таких монументов в стране от 200 до 400. С 18 августа вступает в силу запрет на посещение Эстонии россиянами по шенгенской визе.





