Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ и территориальной обороны Украины

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на открытии X Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2022), заявил об огромных потерях ВСУ и территориальной обороны Украины в ходе российской спецоперации.

Говоря о ходе ее проведения, глава МО РФ подчеркнул, что поддержку Украине оказывает Запад и что вопреки их совместным планам российская сторона не ощутила на себе негативного воздействия.

«Операция ВСУ планируется в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов. Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал. Это объясняется огромными потерями личного состава ВСУ и формирований территориальной обороны Украины», - заявил Шойгу.

Глава Минобороны также отметил, что реальные цифры потерь скрываются киевским руководством, но показания украинских пленных позволяют судить о реальном положении дел по ту сторону фронта.

Ранее, открывая MCIS-2022, президент России Владимир Путин заявил, что США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации и госперевороты, чтобы сохранить свое доминирование.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов