Армия MCIS-2022 Шойгу заявил о стремлении Запада вернуть в Африку порядок и правила колониального периода Примером установления неоколониализма может служить Ливия, которая до сих пор не оправилась после вторжения НАТО. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Страны Запада стремятся силовым путем вернуть в Африке порядок колониального периода под предлогом борьбы с терроризмом. Примером могут служить конфликт в Ливии и ситуация в Западной Африке. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на X Московской конференции по международной безопасности. «Для Африки специфика состоит в стремлении стран коллективного Запада вернуть порядок и правила взаимодействия, характерные для колониального периода. Неоколониализм насаждается через военное давление на правительства суверенных стран, поддержку сепаратистских и террористических движений. Примером может служить Ливия, где после вторжения НАТО до сих пор не восстановлена государственность. Другой пример - ситуация в Западной Африке, куда под предлогом борьбы с терроризмом были введены войска европейских стран. Десятилетия эти миссии Евросоюза боролись с террористами, занимались подготовкой национальных сил безопасности, пока не признали полное фиаско собственных усилий», - заявил Шойгу. Также Шойгу заявил, что на Ближнем Востоке сохраняется угроза реванша со стороны интернациональных террористических объединений. Министр указал и на напряженность ситуации в Центральной Азии после вывода сил США и НАТО из Афганистана. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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