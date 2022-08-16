Шойгу заявил о сохранении угрозы реванша интернационального терроризма на Ближнем Востоке

Глава российского военного ведомства также указал на напряженность ситуации в Центральной Азии после вывода сил США и НАТО из Афганистана.

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На Ближнем Востоке сохраняется угроза реванша со стороны интернациональных террористических объединений. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на X Московской конференции по международной безопасности.

«Несмотря на существенные успехи в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, угроза реванша со стороны интернациональных террористических объединений сохраняется», - сказал он.

Глава российского военного ведомства также указал на напряженность ситуации в Центральной Азии после вывода сил США и НАТО из Афганистана. Министр пообещал поддержку союзников по ОДКБ со стороны России и указал на высокий уровень террористической опасности в Центрально-Азиатском регионе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов