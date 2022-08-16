Шойгу заявил о готовности делиться опытом боевой подготовки, в том числе, на учениях «Восток-2022»

Об этом министр обороны сказал в рамках Московской конференции по международной безопасности.

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Россия готова поделиться опытом боевой подготовки, в том числе на учениях «Восток-2022». Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2022).

Он также отметил, что россияне гордятся наследием предков, в том числе заложившим основы сотрудничества между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут с 30 августа по 5 сентября. В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.

Ранее министр обороны РФ рассказал об огромных потерях ВСУ. Он подчеркнул, что живая сила вооруженных сил Украины рассматривается Западом как расходный материал, поэтому потери в бою так велики.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов.