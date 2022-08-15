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Ярошенко рассказал о возобновлении дела о его похищении против 22 граждан США и Либерии

Анастасия Бобылева
08:05 15.08.2022
Уголовное дело о похищении российского летчика касается 22 граждан США и Либерии, а также некоторых компаний.
Ярошенко рассказал о возобновлении дела о его похищении против 22 граждан США и Либерии
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Возобновили уголовное дело против 22 граждан США и Либерии и компаний, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко. Об этом сам летчик сообщил ТАСС.

«Мне позвонили из ростовского СК и сказали, что дело возобновили. Это дело в отношении 22 граждан США и Либерии, а также компаний, которые причастны к моему похищению, пыткам и нарушению ряда международных законов и конвенций, в том числе законодательства РФ, США, Украины и Либерии», - поделился он.

Ярошенко выразил удивление по поводу того, что дело до сих пор не направлено в суд. Он считает, что суд заочно должен признать причастных лиц виновными, чтобы продемонстрировать, что российские законы защищают граждан РФ.

Летчик объяснил, что агентов американских спецслужб сложно будет доставить в РФ, и это одна из проблем. Также он отметил, что ему сказали о невозможности заочно вынести решение суда и необходимо доставить хотя бы одного подозреваемого на территорию России. Ярошенко намерен обсудить со Следственным комитетом вопрос передачи дела в суд. С представителями законодательной власти летчик хочет поговорить о совершенствовании российского права.

Ранее освобожденный из американской тюрьмы Ярошенко вернулся в Ростов-на-Дону. Его освободили в результате обмена на осужденного в России гражданина США Тревора Рида.

Летчика считали виновным в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков, из-за чего он был арестован в 2010 году в Либерии. После этого его депортировали в Соединенные Штаты и приговорили к 20 годам лишения свободы.

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