Шойгу и Гутерреш обменялись мнениями о работе «миссии по установлению фактов» по инциденту в Еленовке

Вместе с тем глава МО РФ и генсек ООН обсудили условия безопасной работы Запорожской АЭС.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем функционирование «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке.

Вместе с тем глава Минобороны РФ и генсек ООН обсудили условия безопасной работы Запорожской АЭС, а также порядок упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Напомним, в Национальном центре управления обороной официально продемонстрировали иностранным военным атташе доказательства хладнокровной расправы киевского режима над украинскими же военнопленными в изоляторе Еленовки. Большинство атташе осудили действия киевского режима и США. Представители Китая отметили, что накачивание Украины оружием и уже фактически прямое участие Пентагона в боевых действиях в Донбассе лишь усугубляют ситуацию.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.