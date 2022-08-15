Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС

Кроме того, глава Минобороны России и генсек ООН обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке.

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В рамках беседы стороны обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.

Кроме того, Шойгу и Гутерреш обменялись точками зрения по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке. Вместе с тем глава Минобороны России и генсек ООН в разговоре коснулись порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Напомним, в администрации Энергодара сообщили, что украинские военные подвергли город обстрелу. Кроме того, под огонь попал район Запорожской АЗС.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.