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Глава ОАК заявил, что истребитель Су-57 показывает себя с наилучшей стороны в спецоперации

19:51 15.08.2022
Юрий Слюсарь добавил, что самолет в настоящее время уже находится на этапе серийного выпуска.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Генеральный директор «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что истребитель Су-57 применяется в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса и показывает себя с наилучшей стороны. Такое заявление Слюсарь сделал в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022».

«Самолет принимает участие в специальной военной операции, показывает себя с наилучшей стороны. Слышал отзывы ВКС, министерства обороны, получаем обратную связь и гордимся тем, что самолет сейчас уже находится на этапе серийного выпуска», - отметил глава ОАК.

Напомним, генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов рассказал «Звезде», как можно сократить время реакции артиллерии и наиболее эффективно уничтожать врага. Он подчеркнул, что это призван делать «Планшет-М-ИР», предназначенный для корректировки артиллерийского огня. 

Форум «Армия» - одна из ведущих выставок вооружения в мире. В прошлом году в его работе приняли участие представители 117 государств, в этом году образцы своей продукции представят около 1,5 тысячи предприятий и организаций.

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