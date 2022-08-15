Глава АО «ВНИИ «Сигнал» рассказал, как сократить время реакции артиллерии

Как уточнил генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов, надежность связи «Планшет-М-ИР» была проверена в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов рассказал «Звезде», как можно сократить время реакции артиллерии и наиболее эффективно уничтожать врага.

Сделать это позволяет «Планшет-М-ИР», предназначенный для корректировки артиллерийского огня.

«"Планшет-М-ИР", в отличие от родоначальника, "Планшет-А", стал размещаться на шасси. Во-первых, это дальность связи, она выросла в разы. Она опробована в специальной военной операции, она надежная, устойчивая. Это возможность связи с вышестоящим руководством посредством спутниковой связи. Это возможность мобильного перемещения подразделения с места на место. Это возможность мобильной привязки орудия на огневой позиции», - заметил Пименов.

Он подчеркнул, что все эти возможности позволяют сократить время готовности к стрельбе и продолжительность самой стрельбы. Это существенно усложняет для противника возможность адекватно ответить на наш артиллерийский огонь.

Пименов добавил, что планшет «стыкуется» практически со всеми беспилотниками, что есть в войсках. Фактически, командир артиллерийского подразделения может в режиме реального времени наблюдать за полем боя и корректировать огонь.

Полное интервью с Генеральным директором АО «ВНИИ «Сигнал» Владимиром Пименовым смотрите в видео к новости.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов