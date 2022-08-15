Путин объявил открытыми форум «Армия-2022» и Международные Армейские игры
Президент России Владимир Путин объявил открытыми Международный военно-технический форум «Армия-2022» и VIII Международные Армейские игры. Торжественная церемония открытия военного форума и АрМИ-2022 прошла в подмосковном парке «Патриот».
«Желаю вам успешной работы, а посетителям мероприятия ярких и запоминающихся впечатлений. Благодарю вас за внимание и объявляю Международный военно-технический форум «Армия-2022» и Международные Армейские игры открытыми», - сказал российский лидер.
В рамках форума предприятия оборонно-промышленного комплекса России представят новые образцы военной техники. Кроме того, анонсировано подписание государственных контрактов с предприятиями ОПК России.
VIII Международные Армейские игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В рамках Игр военнослужащие из 34 государств встретятся на полях соревнований, чтобы выявить лучших в мастерстве на индивидуальном и командном уровнях.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.