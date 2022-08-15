Армия арми-2022 МВТФ Армия-2022 Путин объявил открытыми форум «Армия-2022» и Международные Армейские игры Международные Армейские игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран, МВТФ «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин объявил открытыми Международный военно-технический форум «Армия-2022» и VIII Международные Армейские игры. Торжественная церемония открытия военного форума и АрМИ-2022 прошла в подмосковном парке «Патриот». «Желаю вам успешной работы, а посетителям мероприятия ярких и запоминающихся впечатлений. Благодарю вас за внимание и объявляю Международный военно-технический форум «Армия-2022» и Международные Армейские игры открытыми», - сказал российский лидер. В рамках форума предприятия оборонно-промышленного комплекса России представят новые образцы военной техники. Кроме того, анонсировано подписание государственных контрактов с предприятиями ОПК России. VIII Международные Армейские игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В рамках Игр военнослужащие из 34 государств встретятся на полях соревнований, чтобы выявить лучших в мастерстве на индивидуальном и командном уровнях. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика