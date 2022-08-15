Путин поприветствовал участников форума «Армия-2022»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр в ходе церемонии открытия в подмосковном парке «Патриот».
«Приветствую вас на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2022" и Международных армейских игр. Мы рады вновь принимать в России на ставшей уже традиционно площадке парка "Патриот" руководителей и делегации оборонных ведомств, представителей оборонно-промышленного комплекса, военных специалистов и экспертов из многих стран мира», - сказал глава государства.
Президент отметил, что за прошедшие годы форум «Армия» убедительно доказал свою востребованность, прочно заняв место среди крупнейших мировых выставок военной продукции.
Одновременно с форумом также пройдут X Московская конференция по международной безопасности и 1-й Международный антифашистский конгресс.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов