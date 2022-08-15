Путин: воины РФ и ЛДНР сражаются за мирную жизнь, освобождая землю Донбасса

Глава государства заявил, что военнослужащие с честью выполняют свой долг и сражаются за Россию и мирную жизнь.

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Президент России Владимир Путин, выступая с речью на открытии Армейских международных игр и международного форума «Армия-2022», упомянул ситуацию со спецоперацией России на Украине и заявил, что воины РФ и ЛДНР совместно сражаются за мирную жизнь.

«Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», - сказал Путин.

В своей приветственной речи глава государства отметил, что за прошедшие годы форум «Армия» убедительно доказал свою востребованность, прочно заняв место среди крупнейших мировых выставок военной продукции.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов