ОПК ОПК МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

«Цифры это подтвердят»: Цаликов о важности сотрудничества участников форума «Армия-2022»

Дария Сенникова
13:39 15.08.2022
По словам первого замминистра обороны РФ Цаликова, форум позволит странам-участникам развивать свои национальные приоритеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

До торжественного открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» остались считаные часы - церемония состоится в 15.00 по московскому времени. О новинках военной техники, представленной на форуме, говорили и на пленарном заседании, которое состоялось накануне. В ходе заседания первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов подчеркнул важность взаимодействия участников форума в сфере оборонно-промышленного комплекса.

«Именно сотрудничество в этой сфере (ОПК. - Прим. ред.) позволяет нам знать, кто мы, что мы, доверять друг другу и, соответственно, развивать каждому свои национальные приоритеты совместно, вот в таком составе. Это обогатит и гостей наших, и участников, и производителей, и покупателей. Думаю, что цифры, которыми будет характеризоваться нынешний форум, в значительной мере это подтвердят - это количество заключенных контрактов, количество техники, которую мы друг у друга закупим», - рассказал Цаликов.

Напомним, сегодня, 15 августа, в парке «Патриот» состоится официальное открытие Армейских международных игр и Международного военно-технического форума «Армия-2022». Все торжественные мероприятия начнутся днем.

Форум «Армия» - одна из ведущих выставок вооружения в мире. В прошлом году в его работе приняли участие представители 117 государств, в этом году образцы своей продукции представят около 1,5 тысячи предприятий и организаций - например, разработки в области искусственного интеллекта и радиоэлектронных технологий. Впервые можно будет увидеть дистанционно управляемые модули и оснащенные ими образцы вооружения. Традиционно на форуме проведут дискуссии, круглые столы. Научно-деловая часть форума будет включать более 320 мероприятий.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:20 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
07:54 В стране и мире
МЧС Армении: число погибших при взрыве на рынке Еревана возросло до шести
10:23 В стране и мире
Видео
Роскосмос впервые показал макет Российской орбитальной станции
05:03 Армия
Видео
Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации
12:20 В стране и мире
Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.