«Цифры это подтвердят»: Цаликов о важности сотрудничества участников форума «Армия-2022»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

До торжественного открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» остались считаные часы - церемония состоится в 15.00 по московскому времени. О новинках военной техники, представленной на форуме, говорили и на пленарном заседании, которое состоялось накануне. В ходе заседания первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов подчеркнул важность взаимодействия участников форума в сфере оборонно-промышленного комплекса.

«Именно сотрудничество в этой сфере (ОПК. - Прим. ред.) позволяет нам знать, кто мы, что мы, доверять друг другу и, соответственно, развивать каждому свои национальные приоритеты совместно, вот в таком составе. Это обогатит и гостей наших, и участников, и производителей, и покупателей. Думаю, что цифры, которыми будет характеризоваться нынешний форум, в значительной мере это подтвердят - это количество заключенных контрактов, количество техники, которую мы друг у друга закупим», - рассказал Цаликов.

Напомним, сегодня, 15 августа, в парке «Патриот» состоится официальное открытие Армейских международных игр и Международного военно-технического форума «Армия-2022». Все торжественные мероприятия начнутся днем.

Форум «Армия» - одна из ведущих выставок вооружения в мире. В прошлом году в его работе приняли участие представители 117 государств, в этом году образцы своей продукции представят около 1,5 тысячи предприятий и организаций - например, разработки в области искусственного интеллекта и радиоэлектронных технологий. Впервые можно будет увидеть дистанционно управляемые модули и оснащенные ими образцы вооружения. Традиционно на форуме проведут дискуссии, круглые столы. Научно-деловая часть форума будет включать более 320 мероприятий.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов