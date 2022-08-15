Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta*

© Фото: Igor Russak, Global Look Press

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и компании Meta Platforms Inc.*. Об этом следует из картотеки судов Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

«Истец - Дерипаска Олег Владимирович, ответчик - Meta Platforms Inc.*, ответчик - Тиньков Олег Юрьевич», - приводит РИА Новости сообщение картотеки суда.

Сообщается, что судебное заседание состоится 16 августа.

Ранее Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу американской компании Meta Platfoms* на решение о признании экстремистской деятельности. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности разблокировки компании в Российской Федерации в будущем.

* Meta Platfoms - организация, признанная экстремистской на территории РФ.