В конце марта Meta* признали в РФ экстремистской организацией. Это произошло после снятия запрета для жителей некоторых стран на размещение в соцсетях данных, в которых содержались призывы к насилию в отношении россиян.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность разблокировки Meta* в России в будущем.

«Честно говоря, я бы этого не исключал», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты».

В конце марта Meta* признали в РФ экстремистской организацией. Кроме того, на территории страны была запрещена работа принадлежащих компании социальных сетей Facebook* и Instagram*.

Соответствующее решение было принято после снятия запрета для жителей некоторых стран на размещение в соцсетях данных, в которых содержались призывы к насилию в отношении россиян.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить жителей Донбасса, подвергшихся геноциду, а также демилитаризовать и денацифицировать страну. Впоследствии ряд западных стран осудили действия РФ и ввели против нее санкции.

* Meta Platfoms - организация владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ.