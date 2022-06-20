Мосгорсуд признал законным и оставил в силе запрет в РФ Facebook* и Instagram*

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Мосгорсуд отклонил жалобу Meta Platforms* на решение о признании экстремистской деятельности американской компании, из-за чего в Российской Федерации запрещены Facebook* и Instagram*.

«Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», - цитирует РИА Новости слова одного из судей коллегии.

На заседании представитель Meta* указывала, что у московского суда якобы вообще не было полномочий рассматривать дело против международной компании.

Прокурор возражал против удовлетворения жалобы, отметив, что американская компания систематически распространяла противоправную информацию, подвергала дискриминации российские средства массовой информации, побуждала к совершению убийств граждан Российской Федерации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможность разблокировки в России компании в будущем.

Напомним, что Meta* была признана в Российской Федерации экстремистской организацией. Также, решением Тверского суда Москвы была запрещена на территории РФ работа принадлежащих компании соцсетей Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.

* Meta Platfoms - организация владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ.