В Центре подготовки космонавтов рассказали, чем последний месяц занимался робот Федор

Максим Харламов пояснил, что оператор удаленно воздействует на робота, который управляет имитатором марсохода.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов в студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» рассказал о применении робота Федора.

«Последний месяц Федя работал водителем марсохода. У нас есть имитатор марсохода, и одно из исследований, которые мы проводим, - это управление оператором (человеком-космонавтом) удаленно роботом, который управляет этим марсоходом», - сказал он.

Харламов отметил, что в ЦПК тренируют космонавтов по управлению различными робототехническими средствами, в этот процесс обучения интегрирован робот Федор.

Также он рассказал, что российские космонавты могут получить огнестрельное оружие, чтобы в случае опасности отстреливаться от диких животных при приземлении в удаленных от освоенных человеком районах Земли.

Полное интервью с начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максимом Харламовым смотрите в видео к новости.

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В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов