Главный конструктор СКБМ рассказал, как 100-мм орудия БМП-3 уничтожают украинские БМП-2 в ходе СВО

Сергей Абдулов в интервью «Звезде» отметил, что основное предназначение БМП - борьба с танкоопасной живой силой и легкобронированной техникой, но никто не думал, что 100-мм орудия будут успешно применяться против БМП-2.

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Главный конструктор ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов в интервью «Звезде» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» рассказал о применении боевой машины пехоты БМП-3 против украинских БМП-2 в ходе спецоперации на Украине.

«Никто не думал, что 100-мм орудие БМП-3 будет применяться против БМП-2, а по факту довольно эффективно борется. Очень эффективно, при попадании БМП-2 уничтожается в какой бы то ни было защищенности. Плюс 30-миллиметровое орудие, подавление танкоопасной живой силы проводится», - сказал он.

Также он рассказал об усилении дополнительной защиты БМП-3, поскольку первые дни боевых действий показали, что требуется усиление защищенности боевых машин.

«Сейчас в войсках проводится установка уже ранее поставленных комплектов допзащиты», - добавил Абдулов.

Полное интервью главного конструктора СКБМ Сергея Абдулова смотрите в видео.

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В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов