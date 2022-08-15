Концентрация углекислого газа в доме московского Люблино в 14 раз превышала норму

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Концентрация углекислого газа в пятиэтажке района Люблино Москвы, откуда двое жителей были госпитализированы, превышала норму в 14 раз. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Предварительно, зафиксировано превышение CO2 в 14 раз», - цитирует РИА Новости собеседника агентства.

Ранее Городское хозяйство Москвы сообщало, что сетевой газ не является причиной отравления жителей в жилом доме столицы. Сообщается, что 40 человек были эвакуированы и двое госпитализированы.

Напомним, что в московском Люблино трое жителей дома на улице 40 лет Октября и приехавшие на вызов врачи почувствовали недомогание. На место инцидента были вызваны сотрудники Газодымозащитной службы.