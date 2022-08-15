Власти сообщили, что сетевой газ не является причиной отравления жильцов в доме в Люблино

Сообщается, что эвакуированы около 40 человек и два человека госпитализированы, на месте был организован оперативный штаб городских служб.

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По факту отравления неизвестным веществом в московском Люблино проводятся работы с использованием газоанализатора, берутся пробы. Проверка проходит во всех подъездах дома 11 по адресу Проспект 40 лет Октября. Там же ведется тактическое вентилирование.

Об этом сообщает Городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале. Также указано, что сетевой газ не является причиной инцидента, произошедшего в данном доме.

«В многоквартирном доме по адресу проспект 40 лет Октября, дом 11 работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты АО "МОСГАЗ". Все подъезды дома проверяются с помощью газоанализатора, берутся пробы. Проводится тактическое вентилирование подъездов. Лабораторией АО "МОСГАЗ" утечек сетевого газа не обнаружено», - опубликована информация ведомством.

Вместе с тем указано, что эвакуированы около 40 человек и два человека госпитализированы.На месте был организован оперативный штаб городских служб.

Ранее приводилась информация, что трое жильцов жилого дома в Москве и приехавшие на вызов врачи почувствовали недомогание, предположительно, отравившись неизвестным веществом. Позже появилась версия, что причиной отравления жильцов стала утечка угарного газа.