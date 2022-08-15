В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти сообщили, что сетевой газ не является причиной отравления жильцов в доме в Люблино

Дарина Криц
00:10 15.08.2022
Сообщается, что эвакуированы около 40 человек и два человека госпитализированы, на месте был организован оперативный штаб городских служб.
Власти сообщили, что сетевой газ не является причиной отравления жильцов в доме в Люблино
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

По факту отравления неизвестным веществом в московском Люблино проводятся работы с использованием газоанализатора, берутся пробы. Проверка проходит во всех подъездах дома 11 по адресу Проспект 40 лет Октября. Там же ведется тактическое вентилирование.

Об этом сообщает Городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале. Также указано, что сетевой газ не является причиной инцидента, произошедшего в данном доме.

«В многоквартирном доме по адресу проспект 40 лет Октября, дом 11 работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты АО "МОСГАЗ". Все подъезды дома проверяются с помощью газоанализатора, берутся пробы. Проводится тактическое вентилирование подъездов. Лабораторией АО "МОСГАЗ" утечек сетевого газа не обнаружено», - опубликована информация ведомством.

Вместе с тем указано, что эвакуированы около 40 человек и два человека госпитализированы.На месте был организован оперативный штаб городских служб.

Ранее приводилась информация, что трое жильцов жилого дома в Москве и приехавшие на вызов врачи почувствовали недомогание, предположительно, отравившись неизвестным веществом. Позже появилась версия, что причиной отравления жильцов стала утечка угарного газа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:10 В стране и мире
Власти сообщили, что сетевой газ не является причиной отравления жильцов в доме в Люблино
23:44 В стране и мире
В Запорожье рассказали, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС
21:45 В стране и мире
Видео
Источник: причиной отравления жильцов дома на улице 40 лет Октября стала утечка газа
20:40 В стране и мире
Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ереванском ТЦ
20:05 Армия
Видео
Воздушные асы: какой путь прошли ВВС России за 110 лет своего существования
Популярное
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.