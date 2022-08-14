В стране и мире Источник: в московском Люблино жильцы дома и врачи отравились неизвестным веществом Максим Крюков На место происшествия вызвали сотрудников Газодымозащитной службы. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Трое жильцов московского жилого дома и приехавшие на вызов врачи почувствовали недомогание, предположительно, отравились неизвестным веществом. Инцидент произошел в районе Люблино по адресу: улица 40 лет Октября, дом 11. Об этом «Звезде» рассказал источник. «Улица 40 лет Октября, дом 11. Трем жильцам стало плохо, вызвали скорую, врачам тоже стало плохо. Эвакуировали весь подъезд», - рассказал собеседник телеканала. Источник добавил, что на место происшествия вызвали сотрудников Газодымозащитной службы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика