Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о планах выхода РФ из проекта Международной космической станции после 2024 года.
© Фото: Роскосмос
Роскосмос показал в своем Telegram-канале, как предположительно будет выглядеть будущая российская орбитальная служебная станция. Госкорпорация опубликовала ее примерную схему.
«Перед вами примерный облик станции, предлагаемый к созданию Ракетно-космической корпорацией "Энергия"», - говорится в публикации.
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