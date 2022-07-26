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Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС

Анна Назайкина
15:29 26.07.2022
Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о планах выхода РФ из проекта Международной космической станции после 2024 года.
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
© Фото: Роскосмос
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Роскосмос показал в своем Telegram-канале, как предположительно будет выглядеть будущая российская орбитальная служебная станция. Госкорпорация опубликовала ее примерную схему.

«Перед вами примерный облик станции, предлагаемый к созданию Ракетно-космической корпорацией "Энергия"», - говорится в публикации.

© Роскосмос

Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о планах выхода РФ из проекта Международной космической станции после 2024 года. Также он сообщил о старте формирования Российской орбитальной станции.

Накануне Борисов указом российского лидера был назначен специальным представителем президента по международному сотрудничеству в космосе.

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