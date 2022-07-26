Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС

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Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о планах выхода РФ из проекта Международной космической станции после 2024 года. Также он сообщил о старте формирования Российской орбитальной станции.

Накануне Борисов указом российского лидера был назначен специальным представителем президента по международному сотрудничеству в космосе.