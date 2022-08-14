Источник: причиной отравления жильцов дома на улице 40 лет Октября стала утечка газа

Жители дома были эвакуированы. На место происшествия выехали сотрудники ГЗДС.

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Утечка угарного газа стала причиной отравления жильцов в столичном доме в районе Люблино Юго-Восточного административного округа. Об этом «Звезде» сообщил источник.

Также он рассказал, что в жилом доме на улице 40 лет Октября была проведена эвакуация жильцов.

Напомним, трое жильцов московского жилого дома и приехавшие на вызов врачи скорой помощи почувствовали недомогание. Источник отмечал, что на место происшествия вызвали сотрудников Газодымозащитной службы.