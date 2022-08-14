Reuters: делегация Конгресса США посетит Тайвань
По данным агентства, в ходе переговоров официальные лица обсудят американо-тайваньские отношения и глобальные цепочки поставок.
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Делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки посетит Тайвань для встречи с высшим руководством страны в воскресенье, 14 августа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на посольство США на острове.
Сообщается, что встреча пройдет в рамках турне по Индо-Тихоокеанскому региону.
По данным агентства, в ходе переговоров официальные лица обсудят американо-тайваньские отношения и глобальные цепочки поставок.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Соединенные Штаты не допустят изоляции Тайваня. Также она отметила, что дружба между ее страной и непризнанным государством останется прочной.