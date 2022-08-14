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Руководство Каховской ГЭС рассказало о повреждениях станции после обстрела ВСУ

Ян Брацкий
07:05 14.08.2022
В пятницу, 12 августа сообщалось о том, что ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из реактивных систем артиллерийского огня HIMARS.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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После обстрела ВСУ Каховская ГЭС работает в предаварийном режиме. Об этом «Звезде рассказал заместитель директора по реконструкции станции Арсений Зеленский.

«На данный момент в строю три гидроагрегата. До начала попадания было четыре, но в связи с непосредственной опасностью разлива масла, один гидроагрегат с целью обеспечения безопасности был выведен из эксплуатации», - объяснил Зеленский.

По словам специалиста, провокации украинских военных, постоянно обстреливающих окрестности станции из тяжелого вооружения, могут дорого обойтись жителям всего региона.

«Конечно, боевые действия вблизи станции недопустимы. Это стратегический объект. Город, атомная станция - непосредственно запитываются с Каховского водохранилища. При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС, что может привести к развитию ядерной катастрофы», - уточнил он.

В настоящий момент станция не получила критических повреждений и продолжает работу, рассказал Арсений Зеленский.

«На данный момент станция получила повреждения по собственным нуждам. При прекращении боевых действий, в течение недели все восстановим. Крупных повреждений станция пока не имеет», - сказал замдиректора по реконструкции Каховской ГЭС.

Ранее были опубликованы кадры с Каховской ГЭС после обстрела украинскими военными. В следствии регулярных атак со стороны ВСУ ракетами GMLRS из американской РСЗО HIMARS были остановлены три из шести турбин гидроэлектростанции. Нарушения систем выработки электроэнергии и сброса воды могут отрицательно повлиять на работу объединенной энергосистемы, а также на охлаждение реакторов Запорожской АЭС, что повлечет не только сбои в подачи электричества, в том числе на территорию, временно подконтрольную Украине, но и приведет к экологической катастрофе в регионе.

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