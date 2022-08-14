В дым и пепел: кадры работы штурмбата ДНР по позициям ВСУ в Песках с коптера

© Видео: Пресс-служба УНМ ДНР © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Донецкой Народной Республике (ДНР) показали уничтожение огневых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Пески. Видео опубликовано в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

В ролике показана боевая работа отдельного штурмового отряда «Сомали». В описании к ролику уточняется, что на кадрах - огневые позиции ВСУ в поселке Пески.

Ранее в Минобороны России сообщили о полном освобождении населенного пункта Пески. В Народной милиции ДНР отмечали, что на оставленных украинских позициях найдены образцы западного вооружения, в том числе переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin американского производства.