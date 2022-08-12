НМ ДНР: зачистка поселка Пески вышла на финишную прямую

На местах были найдены образцы западного вооружения, в том числе переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin производства США и немецкий пулемет MG 42 времен Второй мировой войны.

© Видео: Народная милиция ДНР, Telegram © Фото: Народная милиция ДНР, Telegram

Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики зачищают последние районы пребывания украинских националистов в поселке Пески в Ясиновитом районе ДНР. На местах были найдены образцы западного вооружения, в том числе переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin американского производства и немецкий пулемет MG 42 времен Второй мировой войны.

«Защитники Донбасса ликвидируют последние очаги сопротивления украинских боевиков в поселке Пески», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В некоторых участках военные НМ ДНР нашли противопехотные мины «Лепесток», которые украинские военные все чаще стали раскидывать на территории городов ДНР.

Ранее «Звезда» показала уникальные кадры с коптера, на которых бойцы ДНР ведут минометный огонь по позициям ВСУ в районе Песок после их вытеснения из самого поселка. На записи можно увидеть клубы черного дыма - это последствия попадания. По предварительным данным, удар мог быть нанесен по укреплениям противника.