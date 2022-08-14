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Постпред РФ озвучил необходимые сроки визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Виктория Ивашечкина
02:57 14.08.2022
Уже на протяжении нескольких дней ВСУ обстреливают станцию и обвиняют в этом российскую сторону.
Постпред РФ озвучил необходимые сроки визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) должен состояться в конце августа - начале сентября.

«Мы считаем, что затягивать с этим визитом МАГАТЭ не следует, было бы хорошо провести его в конце августа - начале сентября», - подчеркнул Ульянов, передает ТАСС.

Напомним, уже на протяжении несколько дней ВСУ обстреливают станцию и обвиняют в этом официальную Москву. При этом, сами власти Запорожья заявили, что киевский режим тщательно спланировал обстрел Энергодара в Запорожской области. Город Энергодар и Запорожская атомная электростанция вновь попали под обстрел украинских войск в субботу, 13 августа. ВСУ выпустили по территории девять артиллерийских снарядов. 

Ситуацию вокруг ЗАЭС ранее обсудили на заседании Совета Безопасности ООН. На нем постпред России Василий Небензя заявил, что РФ рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на атомную электростанцию. Он заверил, что Россия готова оказать максимальное содействие в решении всех организационных вопросов. 

В свою очередь, попытки киевского режима довести начатое до конца в МИД РФ ранее назвали актом ядерного терроризма и предупредили о неминуемой катастрофе в случае аварии на станции.

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