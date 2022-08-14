Власти Запорожья обвинили Киев в тщательном планировании обстрела Энергодара
Киевский режим тщательно спланировал обстрел Энергодара в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Город Энергодар и Запорожская атомная электростанция (АЭС) снова попали под обстрел украинских войск в субботу, 13 августа. ВСУ выпустили по территории девять артиллерийских снарядов.
«Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован режимом Зеленского», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что за несколько часов до обстрела в Сети распространились сообщения о том, что «армия России скоро сама себя обстреляет».
Ранее власти Запорожья показали фрагменты иностранных ракет, пущенных по Энергодару, заявив при этом, что США, Великобритания и Польша являются соучастниками киевского режима в атаках на Запорожскую АЭС.