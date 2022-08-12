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Зампред РФ при ООН заявил, что никто на заседании Совбеза не поддержал киевскую версию обстрелов ЗАЭС

Ян Брацкий
12:21 12.08.2022
По мнению Дмитрия Полянского, это должно удержать украинское руководство от новых безрассудных провокаций.
Зампред РФ при ООН заявил, что никто на заседании Совбеза не поддержал киевскую версию обстрелов ЗАЭС
© Фото: Xie E, XinHua, Globallookpress
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Никто из участников Совета Безопасности ООН не поддержал киевскую версию обстрелов Запорожской АЭС. С таким заявлением выступил заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. На протяжении несколько дней ВСУ обстреливают станцию и обвиняют в этом официальную Москву, напомнил дипломат.

«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинениях в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий, по сути, не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций и визит главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС все-таки состоится в самое ближайшее время, и ему не будут мешать ни украинцы, ни Секретариат ООН, сколько бы он ни отрицал свою подобную линию», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

Приазовская часть Запорожья и Херсонская область перешли под контроль ВС РФ в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Запорожская АЭС была сразу взята под охрану российскими военнослужащими для пресечения возможных провокаций.   

На станции установлены шесть энергоблоков, в направлении которых ВСУ постоянно открывают огонь из реактивных систем залпового огня. Очередной обстрел произошел накануне. Пять снарядов, выпущенных украинскими военными, упали вблизи хранилища источников излучения станции. Еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС. Попытки киевского режима довести начатое до конца в МИД РФ ранее назвали актом ядерного терроризма и предупредили о неминуемой катастрофе в случае аварии на станции.

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