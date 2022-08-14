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В Запорожье рассказали, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС

Марина Крижановская
23:44 14.08.2022
Отмечено, что киевские власти добиваются ухода со станции и прилегающей к ней территории российских сил безопасности, в частности системы ПВО.
В Запорожье рассказали, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС
© Фото: РИА Новости
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Цель обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) украинскими военными состоит в якобы демилитаризации зоны атомной электростанции и в намерении сместить с занимаемых позиций Вооруженные силы России. Об этом заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинские военные целенаправленно обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, добиваясь реализации своего варварского сценария выброса радиации. Согласно плану украинского офиса президента нужно любым путем добиться демилитаризации зоны АЭС, чтобы со станции и прилегающей к ней территории ушли российские силы безопасности, в частности системы ПВО», - рассказал он.

Представитель Запорожья также добавил, что для этого ВСУ пытаются нанести удары по хранилищу отработанных ядерных отходов. Все это, по словам Рогова, создает угрозу повторения трагедии Чернобыльской АЭС в Европе.

«Добиться этого киевский режим пытается путем нанесения ударов по комплексу хранилища отработанных ядерных отходов и контуру охлаждения реакторов АЭС, что соответственно создает угрозу нового Чернобыля в Европе», - приводит его слова агентство.

Ранее сообщалось о рассматриваемой властями Запорожья консервации АЭС. Поясняя, Владимир Рогов отметил, что «скоро украинские власти не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории». Позднее в Запорожской области усилили группировку ПВО вокруг атомной станции.

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