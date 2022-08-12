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Власти Запорожья допустили консервацию АЭС

Ян Брацкий
11:44 12.08.2022
Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на атомную электростанцию и готова оказать максимальное содействие этому.
Власти Запорожья допустили консервацию АЭС
© Фото: РИА Новости
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Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к консервации станции, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Регулярные атаки ВСУ уже привели к тому, что станция работает с минимальными нагрузками, отметил он.

«Идут постоянные повреждения ЛЭП 750 киловольт. То, что постукраинское пространство, подконтрольное Зеленскому, уже ждет проблема с электричеством, сомнений нет. Они привели к тому, что нагрузки на АЭС минимальные, выработка минимальная, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло... Скоро украинские власти не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории», - сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Ситуацию вокруг ЗАЭС обсудили на заседании Совета Безопасности ООН. На нем постпред России Василий Небензя заявил, что РФ рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на атомную электростанцию. Он заверил, что Россия готова оказать максимальное содействие в решении всех организационных вопросов.

Накануне Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Энергодар и территорию Запорожской АЭС. Пять снарядов, выпущенных украинскими военными, упали вблизи хранилища источников излучения станции. Еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС.

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