В Запорожской области усилили группировку ПВО вокруг атомной станции

Это сделали на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины.

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В Запорожской области усилили группировку противовоздушной обороны вокруг атомной электростанции. Это сделали на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наша система ПВО работает на должном уровне. Группировка ПВО была усилена, укрупнена и благодаря этому, то, что летит и может быть сбито ПВО, оно сбивается», - сказал Владимир Рогов в эфире «Первого канала».

Напомним, на протяжении последней недели подразделения ВСУ постоянно подвергают обстрелам территорию Запорожской АЭС. Несмотря на угрозу катастрофы, к которой непременно приведет повреждение станции, украинские военные целенаправленно бьют по системе охлаждения реактора и хранилищу с отходами.

В МИД РФ подобные действия накануне назвали актами ядерного терроризма.