Эвакуация жильцов, поиск источника утечки газа: что известно о ЧП в жилом доме в Люблино

По словам местных жителей, от утечки газа могла пострадать семья, проживающая на пятом этаже. Возможный источник этой утечки - ванная комната, где установлена газовая колонка.

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Корреспондент «Звезды» рассказал о подробностях происшествия в жилом доме в московском районе Люблино на юго-востоке столицы, где, по словам очевидцев, была зафиксирована утечка газа.

«Жители многоквартирного дома по улице 40 лет Октября эвакуировались. Сейчас на улице мы видим около 40-50 человек», - сказал Тагир Валиди.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники экстренных служб занимаются поиском источника утечки газа.

По словам местных жителей, от утечки газа могла пострадать семья, проживающая на пятом этаже. Возможный источник этой утечки - ванная комната, где установлена газовая колонка.

Напомним, трое жильцов московского жилого дома на улице 40 лет Октября и приехавшие на вызов врачи скорой помощи почувствовали недомогание. Позже причиной плохого самочувствия пострадавших была названа утечка угарного газа.