В стране и мире Число пострадавших от отравления детей в лагере в Приморье возросло до 43 Виктория Ивашечкина Ранее в местном Минздраве сообщили о том, что 35 детей и один взрослый были госпитализированы. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: В СК сообщили, что количество детей, пострадавших из-за массового отравления в летнем лагере «Юность» в Приморье, достигло 43. Ранее Минздрав Приморья сообщал о 35 детях и одном взрослом, госпитализированных с подозрением на отравление. «Утром 31 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 43 детей с признаками отравления. По данному факту следственными органами СК по Приморскому краю организована доследственная проверка», - сказано в сообщении на сайте ведомства. Ранее проверку по факту массового отравления организовала прокуратура Приморья. Будет дана оценка соблюдению законодательства при организации отдыха детей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика