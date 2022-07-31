Число пострадавших от отравления детей в лагере в Приморье возросло до 43
Ранее в местном Минздраве сообщили о том, что 35 детей и один взрослый были госпитализированы.
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В СК сообщили, что количество детей, пострадавших из-за массового отравления в летнем лагере «Юность» в Приморье, достигло 43.
Ранее Минздрав Приморья сообщал о 35 детях и одном взрослом, госпитализированных с подозрением на отравление.
«Утром 31 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 43 детей с признаками отравления. По данному факту следственными органами СК по Приморскому краю организована доследственная проверка», - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Ранее проверку по факту массового отравления организовала прокуратура Приморья. Будет дана оценка соблюдению законодательства при организации отдыха детей.