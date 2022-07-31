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В детском лагере в Приморье отравились 35 детей и один взрослый

Максим Крюков
04:30 31.07.2022
В настоящее время данные о состоянии пострадавших уточняются.
В детском лагере в Приморье отравились 35 детей и один взрослый
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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В Приморском крае в больницы Владивостока и Артема попали 35 детей и один взрослый с подозрением на пищевое отравление. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья.

«Госпитализированы 35 детей в больницы Артема и Владивостока, а также один взрослый в инфекционную больницу Владивостока. Всем пациентам оказывается медицинская помощь», - передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Источник агентства в муниципалитете уточнил, что массовое отравление произошло в детском лагере «Юность» в городе Артем.

В настоящее время данные о состоянии пострадавших уточняются.

Ранее в Следственном комитете России раскрыли подробности массового отравления в аквапарке в Анапе. По данным СК РФ, в результате технического сбоя оборудования в аквапарке увеличилась концентрация хлора в воде. В результате происшествия 9 посетителей, в том числе дети, были госпитализированы.

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