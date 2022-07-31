В детском лагере в Приморье отравились 35 детей и один взрослый
В Приморском крае в больницы Владивостока и Артема попали 35 детей и один взрослый с подозрением на пищевое отравление. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья.
«Госпитализированы 35 детей в больницы Артема и Владивостока, а также один взрослый в инфекционную больницу Владивостока. Всем пациентам оказывается медицинская помощь», - передает сообщение пресс-службы ТАСС.
Источник агентства в муниципалитете уточнил, что массовое отравление произошло в детском лагере «Юность» в городе Артем.
В настоящее время данные о состоянии пострадавших уточняются.
Ранее в Следственном комитете России раскрыли подробности массового отравления в аквапарке в Анапе. По данным СК РФ, в результате технического сбоя оборудования в аквапарке увеличилась концентрация хлора в воде. В результате происшествия 9 посетителей, в том числе дети, были госпитализированы.