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Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США

Сергей Лебедев
19:14 14.08.2022
Это произойдет, если в Штатах признают РФ «страной-спонсором терроризма».
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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В случае признания России «страной-спонсором терроризма» в США можно забыть об отношениях между странами. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она также добавила, что надеется на понимание данного факта со стороны властей Штатов.

«Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», — сказала дипломат в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Напомним, ранее латвийский парламент объявил Россию «страной-спонсором терроризма» и призвал страны Европейского союза прекратить выдачу виз гражданам Российской Федерации. Также Сейм Латвии призвал европейские страны усилить антироссийские санкции.

До этого посольство Латвии в РФ объявило о приостановке выдачи виз российским гражданам. В заявлении дипмиссии Латвийской Республики сообщалось, что прием заявлений на разрешение въезда на территорию страны для россиян закрыт на неопределенный срок. 

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