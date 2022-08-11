В стране и мире Захарова объяснила решение Латвии признать РФ страной-спонсором терроризма ксенофобией Игнат Далакян Захарова назвала идеологов подобного решения неонацистами. © Фото: МИД РФ Читайте нас на: Решение сейма Латвии признать Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма основано на животной ксенофобии и не опирается на какую-либо фактуру. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале. Ранее латвийский парламент объявил Россию страной-спонсором терроризма и призвал страны Европейского союза прекратить выдачу виз гражданам Российской Федерации. Также Сейм Латвии призвал европейские страны усилить антироссийские санкции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика