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В плен или бежать: как украинские войска сдают позиции в Донбассе

Владислав Кустов
18:46 14.08.2022
Главным успехом недели стало освобождение поселка Пески в Донецкой Народной Республике.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Союзные войска продолжают перемалывать украинские позиции. Главным успехом недели стало освобождение поселка Пески в Донецкой Народной Республике. Ожесточенные бои за него шли несколько дней. Жителей в Песках давно нет. С 2015 года поселок превращен ВСУ в мощнейший укрепрайон с бетонными дотами, подземными бункерами и множеством огневых точек. Он являлся одним из главных узлов украинской обороны. Именно оттуда украинцы проводили обстрелы жилых районов Донецка.

Разрушить укрепления ВСУ союзным силам помогала тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня, в том числе «Солнцепек», от которого нет спасения даже в бетонных укрытиях. Украинские военные понесли гигантские потери. В Песках утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада.

После взятия под контроль большей части важнейшего укрепрайона, на передовой побывал глава ДНР Денис Пушилин. Он своими глазами увидел насколько серьезную систему окопов обустроили украинцы в километре от Донецка.

«Пески брать было сложно – противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели. Но это им не помогло – бежали, бросив БК, амуницию, тела своих «побратымив». В одном из блиндажей – вражеские карты с боевыми приказами на обороте», - сказал Пушилин.

Многие бойцы Вооруженных сил Украины приняли решение сдаться. Они говорят, что не хотели быть пушечным мясом. Севернее по линии фронта в районе Артемовска и Соледара войска Народной милиции ЛНР вместе с российской армией уже ведут успешные бои. Потери ВСУ исчисляются тысячами.

Также украинское командование теряет и западную технику. На неделе в районе Соледара и Артемовска были уничтожены еще две американские установки HIMARS.

Подробнее о том, как союзные войска освобождают Донбасс от националистов - в сюжете Владислава Кустова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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