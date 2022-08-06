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МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»

12:58 06.08.2022
Американские РСЗО были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы.
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
© Фото: AFLO, Globallookpress
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Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжает наносить удары по позициям ВСУ в рамках специальной военной операции. Районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области был уничтожен украинский взвод, у которого на вооружении имелись американские системы залпового огня HIMARS.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вооруженные силы Украины подвергли обстрелу железнодорожную станцию Токмак. Отмечается, что украинские войска обстреляли объект из РСЗО HIMARS американского производства, 11 попаданий снарядов зафиксировано по полотну, и еще одно - в здание элеватора.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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